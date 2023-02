Mocita Fagundes e Tarcísio Filho comemoram novo hobbie: "mil metros"

Publicitária Mocita Fagundes comemorou ter percorrido trilha com o marido Tarcisio Filho

A publicitária Mocita Fagundes está animadíssima com o novo hobbie em conjunto com o marido Tarcísio Filho. Isso porque ela descobriu as maravilhas naturais do Rio de Janeiro.

Em um álbum de fotos em sua conta do Instagram, ela contou que fez uma trilha e amou a experiência. "Hoje é dia de “Overposting da Felicidade!“. Muitooooo orgulhosa de ter convencido Tarcisinho de fazer a trilha do Pico da Tijuca sob a orientação e explicações da guia (agora amiga) @pricilamp do grupo @women_who_hike_rio", começou.

"Uma trilha lindíssima, com natureza exuberante e mais de mil metros de altimetria. No coração da cidade do Rio há… uma floresta! Linda, bem cuidada e bem sinalizada. Eu estava há muito tempo para desbravar as trilhas do Rio. Agora achei a parceria certa", comemorou a conquista.

Por último, ela agradeceu o maridão e prometeu muitas mais fotos no perfil. "Obrigada meu amor @tarcisio.magalhaes.7 por ser esse baita companheiro e topar todas comigoooooo! Esse é só o primeiro álbum! (risos)", concluiu.

Veja fotos de Mocita Fagundes e Tarcísio Filho: