Mirella Santos mostra destino de viagem de 10 anos de casamento

Mirella Santos e Wellington Muniz viajaram para local deslumbrante para celebrarem 10 anos de união

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 07h39

Celebrando 10 anos de casamento, Mirella Santos e Wellington Muniz viajaram para um lugar paradisíaco!

Nesta quinta-feira, 9, a esposa do humorista compartilhou fotos com ele na classe executiva de um avião e revelou o destino da viagem deles para comemorar as Bodas de Estanho.

"Comemorando os 10 anos de casamento. A caminho do paraíso Maldivas, confesso que estou super ansiosa", contou ela para onde estavam indo.

Ainda nos últimos meses, Mirella Santos celebrou o aniversário de Wellington Muniz com uma homenagem especial.

Na rede social, a modelo sempre arranca elogios e impressiona com seu corpaço sarado. Recentemente, ela parou tudo ao surgir de biquíni vermelho.

Mirella Santos e Wellington Muniz celebram 10 anos de casados com viagem; veja: