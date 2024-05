Michel Teló e Thais Fersoza curtem viagem romântica sem os filhos

O cantor Michel Teló e a atriz e apresentadora Thais Fersoza viajaram sem os filhos para aproveitar alguns dias em Lima, no Peru

Michel Teló usou as redes sociais para dividir alguns cliques de sua viagem romântica com a esposa, a atriz e apresentadora Thais Fersoza. Os dois decidiram aproveitar alguns dias em Lima, no Peru, sem os filhos, Melinda, de 7 anos, e Teodoro, de 6.

"Um Peru com muitas cores, sabores e amor! Serão muitos posts dessa viagem LINDA, então queria agradecer a todos por me acompanharem aqui e informar que esse carrossel de fotos é meu post de número CINCO MIL! Quanta vida nesse Instagram, né?! Que venha muito mais!!", escreveu o cantor sertanejo na legenda.

Thais também postou um vídeo mostrando os primeiros registros no país. "Quem acertou?! Estamos em Lima - Peru! E já chegamos querendo conhecer o famoso Pisco Sour um drink tradicional aqui e vou dizer... bem forte viu? Haha e claro fomos provar o ceviche, prato tradicional na região", contou.

E seguiu dando detalhes sobre o dia: "Depois, partiu hotel... E esse restaurante chama Traga Luz (amei o nome!) fica no próprio hotel e a comida é sensacional... além de respirar arte! Depois fomos turistar! Conhecemos o Mali (museu de arte de Lima), Praça Maior, Parque de Las Aguas e Huaca Pucllana! Que lugar incrível!!! Algumas dicas de passeio por aqui… Fomos recebidos com muito carinho!", completou.

Confira as publicações:

Thais Fersoza emociona ao mostrar os filhos cantando com Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza encantou ao mostrar um momento muito especial de seus filhos com Michel Teló no palco. A famosa revelou o registro dos herdeiros, Melinda e Teodoro, cantando com o pai em sua festa de 40 anos e comoveu com tanta fofura. Um pouco tímidos, os irmãos pegaram o microfone e foram soltando a voz em inglês aos poucos ao lado do pai.

"Lembrando desse dia e pensando: esse é o melhor vídeo da minha vida! Meu coração chega a disparar quando começa e lembro dessa homenagem! Eu choro, dou risada, volto pra ver os detalhes… Meus amores cantando juntinhos a minha música favorita! É longo? É, mas pra mim, vale cada segundo", disse ela. Confira!