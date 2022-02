Michel Teló curte as férias em Orlando ao lado da família: "Pensa na alegria"

O cantor Michel Teló está visitando os parques de Orlando e turistando com a família

O cantor Michel Teló (41), está curtindo as férias após o The Voice Brasil. Com a esposa, Thais Fersoza (37), e os filhotes, Melinda (5) e Teodoro (4), a família está visitando os parques de Orlando e aproveitando o passeio merecido.

Teo Teló também está curtindo a viagem ao lado da esposa Gabi Luthai (28) com a turma mais que completa.

Em seu perfil no Instagram, Michel Teló compartilhou os cliques ao lado da família: "Bom dia, tuuurma! Friozinho assim em família é bom demais", escreveu.

Em sequência, Thais compartilhou os cliques com a família reunida nos paques da Universal, visitando o Islands of Adventure e posando na frente de 'Hogwarts'.

"Pensa numa turma animada!! Hoje foi dia de trazer a família pra curtir com a gente. Muitas aventuras por aqui! Há anooos eu não ia em uma montanha-russa, hahah que frio na barriga! Tá sendo incrível", escreveu.

Michel Teló curte as férias em Orlando ao lado da família:

