Michel Teló abre álbum de fotos de viagem em família: "Dias incríveis"

O cantor sertanejo Michel Teló encantou os fãs ao mostrar algumas fotos de sua viagem com a esposa, Thais Fersoza, e os filhos, Melinda e Teodoro

O cantor Michel Teló encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 12, ao mostrar alguns cliques da sua viagem em família. O artista está em Maiorca, na Espanha, ao lado da mulher, Thais Fersoza, e dos dois filhos do casal, Melinda, sete anos, e Teodoro, de seis.

No feed do Instagram, Teló compartilhou fotos em que os quatro aparecem passeando pela ilha e celebrou o momento de lazer. "Eu amo nossos rolê em família! Desbravando Maiorca. Foram dias incríveis pela Espanha", escreveu o sertanejo na legenda da publicação.

Recentemente, Thais encantou seus seguidores ao mostrar que combinou seu look com o da filha, Melinda. Depois de visitar Madri, a atriz e apresentadora curtiu alguns dias na cidade de Barcelona na viagem em família. "A gente gosta de andar combinando mesmo", disse ela, contando que as duas gostam de usar looks semelhantes. "Mini eu! E a gente ama isso… Meu raio de sol!", escreveu.

Confira:

Thais Fersoza emociona ao mostrar os filhos cantando com Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza encantou ao mostrar um momento muito especial de seus filhos com Michel Teló no palco. A famosa revelou o registro dos herdeiros, Melinda e Teodoro, cantando com o pai em sua festa de 40 anos e comoveu com tanta fofura.

Um pouco tímidos, os irmãos pegaram o microfone e foram soltando a voz aos poucos ao lado do pai. A duplinha então cantou em inglês e mostrou que leva jeito para a coisa. Mamãe coruja, Thais Fersoza falou que o momento lhe emociona e diverte ao mesmo tempo.

"Lembrando desse dia e pensando: esse é o melhor vídeo da minha vida! Meu coração chega a disparar quando começa e lembro dessa homenagem! Eu choro, dou risada, volto pra ver os detalhes… Meus amores cantando juntinhos a minha música favorita! É longo? É, mas pra mim, vale cada segundo", disse ela. Confira!