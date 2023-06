MC Daniel irrita internet após explicar enquadro sofrido pela polícia europeia

Cantor de funk MC Daniel deia web irritada após se manifestar sobre enquadro que sofreu na França

Nesta segunda-feira, 5, o cantor de funk MC Daniel, namorado da atriz Mel Maia, virou assunto mais comentado nas redes sociais após levar um enquadro da polícia na França. Em turnê internacional pela Europa, o funkeiro foi parado pelos guardas locais por desrespeitar uma lei de trânsito.

O que aconteceu foi que o artista estava dando uma volta de moto em alta velocidade e acabou desrespeitando a placa de pare. De acordo com um fã que flagrou o momento, eles não leram a ordem. “Pararam eles andando de moto aqui na rua, porque aqui tem que parar no PARE e esperar 2 segundos, mas eles não sabiam disso e ultrapassaram o cruzamento sem parar”, comentou.

Perante toda a repercussão do acontecimento, Daniel usou suas redes sociais para se manifestar, debochando da situação, deixando seus fãs irritados. “Mo suave se é louco, se os caras me xingam eu nem sei kkkkk entendi nada. Fala pra ela que eu sou trabalhador e Zé Povinho. E é isso aí família, segunda-feira estamos aqui fazendo um churrasquinho de dia na comunidade da França. É isso ái família, somos Brasil! Estamos representando o Brasil no peito e tamo junto”, ironizou o cantor.

Mas, nos comentários de uma postagem sobre o assunto, os internautas detonaram a forma como o artista lidou com a situação. “Tá pensando que é bagunça”, disparou um. “Acha que está no Brasil e pode fazer o que quer? Europa não é Brasil não, querido”, comentou um outro.

DEU RUIM! MC Daniel leva enquadro andando de moto na França 😱 pic.twitter.com/RqT7Xv0OyW — ALFINETEITEEN (@alfineteiteen) June 5, 2023

MC Daniel revela que gasta uma fortuna para visitar Mel Maia

O cantor MC Daniel, resolveu abrir o jogo e revelou na internet e revelou quanto gasta por mês para visitar a namorada. Já que dois vivem um relacionamento à distância, visto que ele vive em São Paulo e ela no Rio de Janeiro.

“Gasto R$ 300 mil de passagem aérea. Acontece que toda vez que eu vou para o Rio, eu levo dois seguranças e dois produtores”, disse ele, que ainda completou: “Quando ela está gravando, eu vou dar uma vivida. Aí, vamos para uma praia que não tem ninguém, porque não tem como nós irmos em praias normais”.