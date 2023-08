MC Cabelinho causa com comentário polêmico em post de Bella Campos

Após fim de 'Vai na Fé', Bella Campos e Cabelinho curtem viagem para a Chapada dos Veadeiros e cantor é detonado por comentário

A atriz Bella Campos, que viveu a Jenifer na novela das sete, Vai na Fé, e o amado, MC Cabelinho, estão aproveitando as férias em Goiás após o fim da trama da TV Globo. Na quinta-feira, 17, os dois postaram registros na Chapada dos Veadeiros.

No Instagram, o casal publicou registros em meio à natureza, curtindo as lindas paisagens do cerrado e belíssimas cachoeiras. Candomblecista e filho do Orixá Oxóssi, o rapper posou usando fio de contas no pescoço. Bella, que também fez sucesso como Muda no remake de Pantanal, arrancou elogios ao exibir sua beleza natural nos cliques.

Cabelinho ainda causou polêmica e dividiu opiniões ao deixar um comentário ousado em publicação em que Bella aparece de biquíni. O carioca escreveu, mas apagou logo em seguida: "Eu que como essa gostosa". Os seguidores criticaram a mensagem do MC. "Essa frase dele pegou mal", "Tratando mulher como objeto, que feio", dispararam.

Bella Campos rebate após ser criticada por tatuagem para Cabelinho

Após exibir que fez uma tatuagem em homenagem ao namorado, MC Cabelinho, atriz Bella Campos recebeu críticas nas redes sociais e fez questão de rebater os comentários de alguns internautas.

A intérprete de Jenifer da novela das sete da Globo, Vai na Fé, tatuou o nome de batismo do rapper, Victor Hugo, em seu braço. O cantor também tem tatuagem em homenagem a Bella. Os dois começaram a se relacionar durante a fase de preparação para o folhetim.

Logo após publicar as fotos, ela explicou que optou por um desenho mais simples por conta da profissão. Ao ver comentários negativos, Bella rebateu: "Não tem coragem? Não faz. Eu vivo intensamente, sim, e é uma delícia. Next (próximo)".