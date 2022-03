Mateus Solano reencontra o irmão após dois anos e meio: ''Tempo demais''

O ator Mateus Solano está aproveitando a companhia do irmão após dois anos e meio

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 16h10

Mateus Solano (41) reencontrou o irmão Gabriel Schenker após dois anos e meio. E nesta quarta-feira, 23, o ator resolveu mostrar esse encontro especial.

No perfil do Instagram, o artista compartilhou uma foto ao lado do caçula e surpreendeu os fãs com a semelhança dos dois.

"2 anos e meio se ver meu irmão com quem vivi grudado até meus 20… tempo demais!", escreveu ele na legenda da publicação.

Além da foto, o protagonista de Quanto Mais Vida, Melhor mostrou o passeio de bicicleta que eles fizeram pelas ruas da cidade.

"Rapaz, são gêmeos não né?", disse um seguidor; "Quem é quem?", questionou outro; "Mano vcs são iguais", declarou uma terceira; "O Jorge e Miguel da vida real", brincou mais uma.

