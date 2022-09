Marina Ruy Barbosa se emociona ao ver outdoor com a sua cara na Times Square: ''Lindo e especial!''

Marina Ruy Barbosa se emocionou ao ver um outdoor com a sua cara no meio da Times Square em Nova York

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 17h25

Neste sábado, 10, Marina Ruy Barbosa (27) usou suas redes sociais para exibir um momento emocionante e muito importante em sua carreira. A atriz foi projetada em um dos outdoors da Time Square, em Nova York, local famoso por seus telões de propagandas.

A ruiva foi conferir de perto esse momento e publicou uma série de fotos e vídeos onde além de mostrar o telão com a sua cara, mostra sua reação ao vê-lo, muito impressionada e animada.

Na legenda, ela falou com carinho do momento escrevendo: "Look, Mom! I made it to Times Square!", que em português significa: "Olha mãe! Estou na Times Square!". Em seguida, ela ainda completou escrevendo: "Foi lindo e especial!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito feliz por você!", disse um. "Merecido demais!", falou outro. "Muito orgulho!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos e vídeos de Marina Ruy Barbosa se vendo emocionada em um outdoor na Times Square:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

