Mariana Ximenes relembra cliques arrasadores que fez nas águas cristalinas da Indonésia: ''Nesse paraíso''

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 13h16

Nesta quinta-feira, 9, Mariana Ximenes (41) decidiu aproveitar o dia oficial do TBT para lembrar com carinho de uma viagem que fez para a Indonésia.

A atriz publicou alguns cliques e vídeos onde ela aparece curtindo e admirando as águas cristalinas do local, durante dias de muito sol, enquanto usava looks de verão super estilosos.

Na legenda, ela aproveitou para celebrar o Dia do Oceano, comemorado na última quarta-feira, 8: "TBT para celebrar o dia do oceano (foi ontem!), resgatar a linda memória do dia que estive nesse paraíso chamado Indonésia e também para lembrar que precisamos cuidar das águas do Planeta Terra. Alguém aí gostaria de estar curtindo um lugar assim?"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Sempre tão linda!", disse um. "Deusa!", falou outro. "Princesa!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Mariana Ximenes lembrando com carinho de uma viagem especial que fez para a Indonésia: