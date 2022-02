Mariana Rios resgata registros de viagem pelas Maldivas e chama atenção: ''Deusa''

Nostálgica, Mariana Rios relembra melhores momentos das férias nas Maldivas e eleva a temperatura na web

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 15h33

Nesta sexta-feira, 4, Mariana Rios (36) encantou seus seguidores ao compartilhar algumas memórias deslumbrantes nas Maldivas.

A cantora resgatou cliques de biquíni renovando o bronzeado, passeando de bicicleta e se refrescando nas águas cristalinas do arquipélago.

“Contagem regressiva. Alguém mais quer ir?”, escreveu a morena na legenda do post, que pelo visto já está com a viagem marcada para acontecer.

Os fãs logo apareceram nos comentários para reagir. “Deusa”, disse um. “Me leva junto”, pediu outro. “Maravilhosa como sempre”, elogiou mais um.

Recentemente, a também atriz passou as férias no começo do ano ao lado de amigos famosos em Fernando de Noronha.