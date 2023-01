Mariana Rios abre álbum de fotos de sua viagem a Disney: "Voltar a ser criança"

A atriz e apresentadora Mariana Rios mostrou algumas fotos durante o seu passeio pelo parque

Mariana Rios (37) usou as redes sociais neste domingo, 29, para dividir com os seguidores algumas fotos de sua viagem. A atriz e apresentadora está em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitou para passear na Disney.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a artista surgiu usando uma legging e um top preto, 3 uma jaqueta rosa. Além disso, ela ainda compôs o look com uma tira de laço vermelho com as orelhas da Minnie.

"Delícia passar esses dias em Orlando e voltar a ser criança. Quem não ama a Disney, né?", celebrou Mariana na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram a atriz. "Linda", disse uma seguidora. "Princesa da Disney", comentou outra. "Um charme, aproveite suas férias", falou uma fã. "Essa princesa a Disney não tem", brincou mais uma.

Confira as fotos de Mariana Rios na Disney:

Look transparente

Recentemente, Mariana Rios arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques toda produzida e exibindo seu corpo escultural. Para curtir a noite, ela apostou em um vestido longo, preto e transparente, e deixou à mostra sua barriga sarada e seu bumbum perfeito. "Sextou", avisou a morena, ao fazer várias poses.

