Mariana Goldfarb quase mostra demais ao se bronzear em praia de Portugal

Modelo Mariana Goldfarb deixa internautas babando ao posar tomando sol durante viagem por Portugal

Neste sábado, 8, a modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a ex-mulher do ator Cauã Reymond posou tomando sol durante seus dias de folga em Portugal, com algumas fotos da praia onde estava, quase mostrando demais, o que deixou os internautas completamente apaixonados pela musa.

“Verão de garota abençoada”, escreveu a influenciadora digital, em inglês, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com alguns emojis de estrela e sereia. Nas fotos, Mariana aparece sensualizando para as lentes da câmera em uma selfie deitada na areia.

Deitada na praia, a modelo deixou escapar um pouco de seu seio, quase mostrando demais, mas cobrindo o necessário com o que podia. Além disso, Mariana tirou algumas fotos da linda paisagem de Cascais, onde está passando alguns dias de folga para poder reaver as energias.

Claro, os comentários da postagem foram completamente inundados com elogios para a beleza da modelo. “Menina, tu é muito linda! Que a felicidade te domine”, disparou uma usuária. “A serenidade no olhar de quem aposta todas as fichas na felicidade”, comentou uma outra seguidora. “Queria eu te encontrar na praia”, brincou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Mariana Goldfarb.

Mariana Goldfarb faz reflexão ao visitar país de origem da família

Mariana Goldfarbestá passando uma temporada na Europa e decidiu visitar o país de origem de sua família, a Polônia. A modelo contou que o convite partiu de uma amiga, para assistir a um show de Beyoncé. Mas ela aproveitou a passagem no país especial para fazer uma reflexão sobre seus antepassados, que fugiram da guerra.