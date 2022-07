Mariana Goldfarb encanta com momentos divertidos ao lado de Cauã Reymond em praia na Itália

Modelo Mariana Goldfarb arranca elogios ao exibir corpaço em fotos ao lado do marido, Cauã Reymond, em praia na Itália

CARAS Digital Publicado em 09/07/2022, às 13h59

O casal Mariana Goldfarb (32) e Cauã Reymond (42) está curtindo dias de descanso em família!

Aproveitando viagem na Itália, a influenciadora digital compartilhou mais um dia de diversão em praia ao lado do maridão. Em seu feed no Instagram, neste sábado, 09, a modelo chamou atenção ao exibir o corpão de biquíni cavado.

Nas imagens, os dois aparecem em momentos de diversão. O galã posou mostrando os bíceps e carregando a apresentadora nas costas.

"Nadar no mar é", escreveu Mariana na legenda da postagem, usando um emoji de coração.

Nos comentários, os seguidores elogiaram o casalzão. "As definições de casalzão foram atualizadas", "Que casal lindo", "Choque de admiração por aqui !!! Realeza do mar", "Mariana vai com Calma minha Amiga, meu coração não aguenta tanta belezaaaaaaaaaaa", "O corpo é um corpo né, Mari, sua lindaaa", destacaram os admiradores.

Sofia (10), filha do ator com Grazi Massafera (40), também está na viagem. Recentemente, o pai coruja foi fotografado pela herdeira em aeroporto.

Mariana Goldfarb se manifesta sobre ataque de cachorros em condomínio

Mariana Goldfarb usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o ataque de cachorros que a família sofreu no Rio de Janeiro. Ela falou sobre o ocorrido com ela, o marido, Cauã Reymond, e a enteada, Sofia, que passeavam com seus cachorros no condomínio onde moram no Rio de Janeiro quando sofreram o ataque dos animais da raça pitbull. "A culpa não é do cachorro. Ele estava fazendo a segurança da casa dele. É normal defender. A culpa é de quem deixou a porta aberta, a pessoa responsável pelos cachorros. Às vezes a gente fica com raiva do cachorro", disse Mari.

Confira os cliques de Mariana Goldfarb e Cauã Reymond em praia da Itália: