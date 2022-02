Mariana Goldfarb curte noitada em Portugal e brinca sobre ressaca: "Passou dos 30, acabou a brincadeira"

A modelo Mariana Goldfarb está curtindo as férias com marido, o ator Cauã Reymond, e contou para os fãs sobre passeio divertido em Lisboa, Portugal

A apresentadora Mariana Goldfarb (31) está aproveitando as férias em Portugal acompanhada do marido, o ator Cauã Reymond (41).

Sem deixar os fãs de fora, a modelo contou nesta terça-feira, 22, que passou dos limites em uma noitada nas ruas de Lisboa. Nos stories do Instagram, a loira falou com bom humor sobre a ressaca que estava sentindo.

"O mal do jovem é pensar que pode beber um tanto, dormir tarde e acordar no dia seguinte pleno. Estou plena? Não, estou aqui deitada no sofá", brincou ela, acrescentando no vídeo: "Passou dos 30, acabou a brincadeira".

Sem deixar a diversão de lado, a apresentadora ainda riu, falando que estava começando a suar, com efeitos do álcool saindo do corpo. Por fim, ela correu para se exercitar para ver se a ressaca melhora.