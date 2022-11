Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach aproveitam cachoeira em viagem para a Bahia

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach abriram o álbum de fotos da viagem ao Nordeste

11/11/2022

Mari Gonzalez (28) e Jonas Sulzbach (36) têm aproveitado uma temporada na Bahia e compartilharam com os seus seguidores nas redes sociais, fotos e vídeos da viagem, nesta última quinta-feira, 10. Os ex-BBBs estavam acompanhados de um outro casal e se refrescaram na Cachoeira do Tijuípe, localizada em Uruçuca, no sul do estado, com direito a cerveja, sombra e água fresca.

A cachoeira fica dentro de uma propriedade privada no km 46 da rodovia BA-001, onde é cobrado acesso por pessoa de R$30. Ela contêm um restaurante, que serve almoço, e um estacionamento na beira da pista. O local tem uma boa infraestrutura com vestiários para mudar de roupa, além de uma loja de artesanatos. A fazenda tem uma estufa onde vende mudas das plantas tropicais da região.

Após estacionar na propriedade, são 10 minutos de caminhada leve, com uma descida na ida e subida de médio esforço na volta para chegar até a cachoeira, tem 4m de altura por 15m de largura, com uma piscina natural propicia para banho de água morna. Para quem tem mais idade, há corrimões de madeira e bancos no caminho, para uma pausa e descanso.

O local possui boias e salva-vidas para reforçar a segurança de quem quer de divertir com tranquilidade. Próximo a queda d’água é possível se refrescar em um moinho que fica ao lado, bom para quem não sabe nadar e também para crianças menores. Além de visitar a cachoeira e nadar no poço, é possível fazer passeio de caiaque pelo rio, pelo valor de R$ 10,00 por pessoa.

Mari Gonzalez se bronzeia na cachoeira. Foto: Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez curte a Bahia. Foto: Reprodução/Instagram

