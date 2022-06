Mari Gonzalez abre álbum de fotos de viagem para Taíba, no Ceará

Após passar uns dias no Ceará, Mari Gonzalez publica registros inéditos

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 14h37

Mari Gonzalez (28) e Jonas Sulzbach (36) passaram os últimos dias em um resort em Taíba, no Ceará.

Nesta quarta-feira, 15, a influenciadora digital decidiu fazer um compilado de fotos para mostrar como foi a viagem.

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de dez cliques feitos durante a noite, tomando sol, com o noivo e da paisagem.

“Tem é registro desses dias incríveis viu!”, começou na legenda. Em seguida, a ex-BBB deu dicas do que fazer no local em que eles estavam: “Fizemos várias experiências aqui no hotel, vou até deixar aqui como dica pra quando vocês quiserem: menu degustação, jantar Romântico, pescado rústico, passeio de quadri (vou ter que fazer um rolinho só desse porque tem muitas fotos)”.

“Todos [os passeios] que fizemos foram demais! Saímos daqui com o coração apertado e cheio de amor. Ô pessoal massa e gente boa! Amamos conhecer vocês. Obs: provem o Taíba Mule. É perfeito, uma releitura do moscow, porém muito melhor [risos]”, aconselhou ao final.

Rapidamente, o modelo deixou um comentário no post da amada. “Dias maravilhosos, hein! Que lugar especial”, afirmou.

Veja as imagens da viagem de Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach para Taíba: