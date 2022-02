Marcos Mion registra momento divertido ao lado da família: ''Mionzada no sinal de Holllywood''

Durante viagem, o apresentador Marcos Mion registrou um momento divertido ao lado da mulher e dos filhos

Marcos Mion(42) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para dividir um momento especial ao lado de sua família.

O apresentador está em Los Angeles, na Califórnia, e levou a esposa, Suzana Gullo (45), e os dois filhos, Donatella (13) e Stefano (11), ao famoso letreiro de Hollywood.

No local, os quatro pularam de felicidade e Mion publicou o momento divertido em seu perfil no Instagram. "Mionzada no sinal de Holllywood!", disse ele.

Em seguida, o apresentador falou sobre a ausência de Romeo (16) na viagem. "Por ser uma viagem rápida, pulando de lugar pra lugar, com voo de avião longo, escala… não é apropriada pro Romeo. Então ele ficou com todos os avós, sendo mimado do jeito que ele ama!", explicou.

"Quem me segue há algum tempo sabe que defendo o Tefo e a Doninha tanto quanto o Romeo e eles tem direito tb de conhecer o mundo, viajar sem se preocupar com a rotina, hora de refeição e tudo que faz a vida do Romeo funcionar 100%! Então dividimos as viagens", completou.

