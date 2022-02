Marcela Mc Gowan relembra viagem para Fernando de Noronha: ''Especial demais''

A influenciadora Marcela Mc Gowan resgatou momentos com a namorada Luiza durante viagem em Noronha

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 15h29

Marcela Mc Gowan (33) usou as suas redes sociais para relembrar a sua viagem para Fernando de Noronha na companhia da namorada, Luiza (30).

No feed do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo mostrando a preparação - nada preparada - para visitar o ponto turístico.

"Tbt da nossa viagem pra Noronha decidida de última hora que foi especial demais", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de elogiar as duas: "Como são lindas aff eu passo mal", "Dora aventureira tá diferente!", "As viagens de vcs é um dos melhores entretenimentos que tem", "Eu amoo acompanhar as viagens de vcs", dispararam.

CONFIRA O VÍDEO DE MARCELA MC GOWAN EM NORONHA