Marcela Mc Gowan e Luiza trocam beijão em mar lotado de peixinhos

Em viagem a Alagoas, Marcela Mc Gowan e Luiza curtem momento romântico

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 12h42

Mais um dia, mais uma viagem romântica! Marcela Mc Gowan (33) e Luiza (30) estão, desta vez, em Alagoas.

Curtindo alguns dias na Praia do Patacho ao lado de amigos, as duas vem postando fotos lindas nas redes sociais.

Nesta quinta-feira, 03, não foi diferente.

A médica usou seu Instagram para compartilhar uma sequência de quatro registros que impressionaram os seguidores.

Nos cliques, elas estavam dentro d’água, rodeadas de peixinhos. No primeiro, ela e a namorada apareceram trocando um beijão. E, as outras três são da ex-BBB sozinha no mar.

“Pra completar a fileirinha de azul e dizer que eu amo beijar ela em qualquer lugar”, brincou na legenda do post.

“Ainda bem que você ama me beijar, porque é o que você tem pra sempre aí. Te amo, vida minha” e “quero te beijar no mundo todinho” foram os comentários feitos pela sertaneja para a amada.

Veja as fotos de Marcela Mc Gowan e Luiza: