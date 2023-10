Maisa Silva encanta e recebe chuva de elogios ao compartilhar fotos do Rio de Janeiro

A atriz Maisa Silva compartilhou algumas fotos de sua passagem pelo Rio de Janeiro e recebeu diversos elogios

Neste domingo, 29, Maisa Silva encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que mostrava sua passagem pelo Rio de Janeiro. A atriz recebeu diversos elogios ao mostrar diversos momentos de sua viagem à cidade carioca.

Maisa esbanjou beleza ao publicar uma selfie em que surgia com uma camiseta preta básica, um colar dourado e brincos. A estrela da série “De Volta Aos 15” ainda surgiu em um mercadinho tomando sorvete, posando ao lado de um beauty artist, e jantando em um restaurante.

“Quando no Rio...”, escreveu a famosa na legenda do carrossel composto por cinco fotos. A influenciadora Jade Picon surpreendeu ao comentar na postagem de Maisa. Jade está morando na capital carioca, e pelo comentário, deu a entender que Maisa já está de volta na sua casa em São Paulo. “Volta”, pediu a atriz da novela Travessia e participante do BBB 22.

Os seguidores de Maisa também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Deusa”, declarou uma fã. Outro seguidor ainda elogiou: “Que linda, prima”. Outro admirador comentou: “Que deusa grega”.

“Sempre linda”, elogiou uma fã. Outro seguidor ainda comentou: “Lindíssima”. Um admirador também comentou: “Acompanho você desde quando apareceu na televisão. Você é um encanto, parabéns”.

Recentemente, Maisa encantou ao surgir ao lado do amigo e colega na série “De Volta aos 15”, João Guilherme. A dupla de artistas combinou fantasias para comparecerem a festa de Halloween da atriz Giovanna Lancellotti. As fantasias escolhidas foram de Sharkboy e Lavagirl, do filme “As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl” de 2005.

Amigos!

Além de render elogios, a fantasia de João e Maisa também rendeu burburinhos de um suposto namoro entre os dois atores. Porém, nas redes sociais João Guilherme deixou bem claro que os dois são apenas amigos. O ator fez isso de forma bem-humorada.

"Pra mim João Guilherme é o amigo gay da Maisa", disse um seguidor. Em seguida, o famoso respondeu o comentário com bom humor. "Pra Maisa também", disse o ator, que arrancou risadas de seus fãs.