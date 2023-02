Maisa Silva compartilha novas fotos de viagem com amigas a Fernando de Noronha

A atriz Maisa Silva compartilhou mais fotos de sua viagem com amigas a Fernando de Noronha e recebeu chuva de elogios

Nesta segunda-feira, 13, Maisa Silva (20) deixou seus seguidores babando ao compartilhar novas fotos de sua viagem a Fernando de Noronha.

A atriz surgiu em fotos com dois looks diferentes. Um vestido de tricô preto e um conjunto também de tricô branco e colorido composto por um top e uma calça.

Em outra foto em frente a um cenário paradisíaco, a artista ainda surgiu com as amigas Julia Rabelo, Fernanda Concon e Keila Zago.

“De dias leves e especiais”, escreveu a estrela da série “De Volta Aos 15” na legenda das fotos compartilhadas em seu Instagram.

Nos comentários, a atriz e amiga de Maisa, Larissa Manoela (21) reagiu às fotos escrevendo: “Nesse lugarzão ai”.

Os fãs da atriz também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Lindas as roupas de crochê”, elogiou uma seguidora. E outra fã comentou: “Maisa sua linda, as fotos estão maravilhosas”.

Sozinha!

Na semana passada, Maisa comentou sobre a possibilidade de morar sozinha. A artista revelou que tem as chaves para um apartamento mas ainda precisa realizar reformar para morar.

Gatilho: morar sozinha! Gente, faz um ano praticamente que eu estou enrolando, que eu estou com as chaves do meu apartamento, mas ainda não comecei. Eu preciso da indicação de arquitetos rápidos, confiáveis e criativos. Porque eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer no meu apartamento”, comentou.