Maisa compartilha cliques de viagem para Itália e surpreende com a beleza

Apresentadora Maisa relembrou cliques especiais de sua viagem para Itália

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 13h18

A apresentadora Maisa (20) está curtindo uma viagem especial para Londres, mas não deixou de relembrar seus passeios na Itália.

Em seu perfil no Instagram, Maisa compartilhou uma série de cliques em Capri e na Costa Amalfitana, esbanjando paisagens encantadoras.

Nos cliques, Maisa também esbanjou estilo e elegância, mostrando diversas combinações usadas para os dias quentes na Europa.

Na legenda do post, a apresentadora escreveu: "Capri & Costa Amalfitana. Já to em Londres, mas com saudade dessa viagem perfeita", declarou.

Na praia!

Ainda na Itália, Maisa Silva surpreendeu ao compartilhar fotos de biquíni na praia de Capriccioli. Na sequência de fotos, a estrela de De Volta aos 15esbanjou seu corpão ao usar um biquíni cor de rosa na frente de uma paisagem paradisíaca.

Maisa compartilha cliques de viagem para Itália: