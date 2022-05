Maisa abre álbum de fotos e relembra viagem para Portugal

A apresentadora usou as redes sociais para relembrar sua viagem para Portugal

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 09h08

Na última terça-feira, 10, a atriz e apresentadora Maisa (19) usou as redes para relembrar sua viagem especial para Portugal.

No TBT adiantado, Maisa abriu o álbum de fotos de sua viagem para Lisboa, em Portugal e compartilhou os cliques dos passeios na Europa.

Em seu perfil no Twitter, Maisa falou sobre a confusão com as datas e divertiu seus seguidores: "Postei um TBT no Instagram porque eu tô desde cedo achando que hoje é quinta-feira e já me falaram que era quarta umas 3 vezes", disse a apresentadora.

Já nos comentários, fãs e seguidores de Maisa corrigiram a apresentadora: "Prima, hoje é terça-feira", comentou um.

Veja os cliques de Maisa em Lisboa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Mano eu postei um tbt no instagram pq eu to desde cedo achando q hj é quinta feira e já me falaram q era quarta umas 3 vezes KKKKKKKKKKK

q burra pqp — +a (@maisa) May 10, 2022

