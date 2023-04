Maíra Cardi passa por perrengue com o noivo em Israel: “Ficou preocupado”

Coach Fitness Maíra Cardi choca seguidores ao relatar perrengue durante viagem com o noivo, Thiago Nigro

Maíra Cardi (39) preocupou seus mais de 8 milhões de seguidores nesta segunda-feira, 24. A coach fitness narrou um perrengue inusitado em sua viagem à Israel, onde ficou noiva do influenciador financeiro Thiago Nigro (32), conhecido como ‘Primo Rico’. Acontece que a loira se desequilibrou do salto e acabou caindo de cara no chão!

A mãe da pequena Sophia (4), fruto do antigo relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar (34), iniciou o relato com uma selfie fazendo cara de choro: “Morri, mas passo bem”, ela legendou a publicação que deixou os seguidores surpresos. Em seguida, Maíra surgiu agarradinha ao noivo e contou o que aconteceu.

Maíra Cardi passa por perrengue em Israel - Reprodução/Instagram

"Estou muito folgada. Agora que eu tenho um deuso grego gigante, acho que posso andar de salto por todos os lugares e filmar ao mesmo tempo, e óbvio que não.”, a coach fitness deu início elogiando Thiago e continuou: “Eu fui e o salto ficou. Caí. Não sei como não caí de cabeça no chão. E ele riu, tá? Ele riu", ela revelou a queda.

Na sequência, Thiago deu sua versão dos fatos: "Primeiro fiquei preocupado. Depois que vi que você estava respirando, pude rir", ele explicou sua reação. "Ficou preocupado por um segundo amor, depois caiu na risada. Ele riu e chamou todos para rirem também. Morri, mas passo bem", Maíra brincou com o perrengue.

Saiba qual é o valor do anel de noivado de Maíra Cardi:

Maíra Cardi foi pedida em casamento por Thiago Nigro logo após o batizado deles nas águas do Rio Jordão, em Israel. De joelho, o influenciador financeiro fez o pedido de casamento e emocionou a loira com um anel de noivado sofisticado e caríssimo, avaliado em R$300mil reais, feito de diamante. A influenciadora, inclusive, chegou a dizer que estava preocupada com os gastos do amado na viagem.