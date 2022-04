Luxuosa, Lívia Andrade toma vinho em Beverly Hills: ''Um brinde aos sobreviventes''

Após curtir o Coachella, Lívia Andrade apareceu brindando em restaurante de alto nível em Beverly Hills

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 10h51

Fora do Brasil, Lívia Andrade (38) continua curtindo com estilo.

Após marcar presença no Coachella com looks nada discretos, a loira mostrou nesta segunda-feira, 18, que continua curtindo nos EUA, mas agora de forma mais calma.

Usando uma roupa de grife, Lívia Andrade apareceu brindando em um restaurante de luxo em Beverly Hills. "Um brinde aos sobreviventes! Minha alma ainda está voltando para o corpo… kkkkkkk Por mais brindes em #beverlyhills amém", disse ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores admiraram o momento deslumbrante da famosa. "Chiquérrima", elogiaram os fãs. "Linda", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade causou ao aparecer exibindo suas curvas em um look totalmente transparente durante um passeio de barco em Miami.

