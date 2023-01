Ludmilla pede ajuda após perder mala em porta de hotel: "Coisas caras"

Ludmilla pede ajuda aos fãs pelas redes sociais após perder mala em porta de hotel

Ludmilla (27) pediu ajuda por meio das redes sociais para recuperar as malas do influenciador digital Kaique Brasileiro, que lidera a equipe de marketing dela.

Segundo a funkeira, pertences dela também estavam na bagagem perdida em um carro de aplicativo neste domingo, 08.

"Ontem a noite o Kaique chegou no Rio de Janeiro durante a noite e o senhor Robson, provavelmente por algum engano ou pressa, acabou indo embora com a mala dele, que estava no porta-malas e tem algumas coisas minhas dentro dessa mala. Eu preciso entrar em contato com o senhor Robson urgente, quem tiver notícias chama o Kaique", contou Ludmilla.

"Me deixou no hotel e foi embora com a minha mala no porta-malas. Fiquei esperando ele abrir e ele simplesmente foi embora. Todas roupas que eu trouxe pro Brasil lá dentro. Todas. Bolsa, bota, um monte de coisas caras", denunciou o influenciador.

Ainda sem ter resolvido o imprevisto, Kaique criticou a empresa por trás do aplicativo de transporte, por não dar suporte aos usuários. Em seguida, ele pediu ajuda aos seguidores para identificar o motorista.

"Por engano ou impulso, [o motorista] arrancou com o carro em alta velocidade com a minha mala no porta-malas. (...) Sei que ele não fez por mal, mas preciso da minha mala", escreveu, pedindo para que, quem tivesse informações, entrasse em contato.

Ludmilla faz balanço da carreira e fala sobre ataques

Ludmilla participou do Fantástico e conversou com a apresentadora Poliana Abritta (47) sobre os seus 10 anos de carreira, seus planos para o futuro e os ataques racistas que sofreu em 2022.

Sucesso com o projeto "Numanice", Lud também contou que começou a carreira cantando pagode e depois mudou para o funk.

"Eu comecei muito nova, eu comecei com 16 anos e eu tive que aprender tudo, meio que na marra. Não tive ninguém para me ensinar. Então nesses dez anos eu vim aprendendo muita coisa. Os próximos dez anos, eu sonho com muita coisa grande", iniciou a cantora.