Ludmilla faz passeio animado pelas ruas de Amsterdam

Ludmilla compartilhou na web como foi sua noite animada durante a viagem que esta fazendo por Amsterdam

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 12h36

Na última quarta-feira, 17, Ludmilla(26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco da noite animada que teve durante a viagem que está fazendo por Amsterdam.

A cantora publicou uma série de cliques onde ela aparece em frente a um rio que corta da cidade, ao lado de bicicletas, marcas registradas do local, enquanto curtia o frio, usando um casaco vermelho estiloso, combinando com seu tênis, com uma calça preta e um gorrinho.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Ai Amsterdam".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "A mamãe é internacional demais!", brincou um. "Está linda!", escreveu outro. "Perfeita!", falou um terceiro.

Muito amigas!

Recentemente, Ludmilla e Luísa Sonza (23) trocaram declaração na web após lançarem a parceria musical, Café da Manhã.

"TEAMO LUDMILLA. Escute CAFÉ DA MANHÃ", escreveu Luísa, ao lembrar os bastidores da gravação do videoclipe da canção. Lud então respondeu à amiga dizendo: "Minha loirinha".

Confira os cliques de Ludmilla curtindo uma noite animada em Amsterdam: