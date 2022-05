Ludmilla e Brunna Gonçalves voltam para as Ilhas Maldivas: ''Não acredito que estamos nesse paraíso de novo''

Após fazerem mistério, Ludmilla e Brunna Gonçalves desembarcam nas Ilhas Maldivas

Ela casa e leva a mulher dela para as Maldivas duas vezes!

Ludmilla (27) e Brunna Gonçalves (30) desembarcaram mais uma vez no destino mais amado pelo casal, acabando com o mistério dos últimos dias.

Após a lua de mel, o casal vai aproveitar novos dias diante da belíssima paisagem do local e claro que os fãs estão animados para acompanhar tudo.

"Eu caso com essa mulher e vou parar lá em Maldivas", escreveu a cantora na legenda da publicação. "Não acredito que estamos nesse paraíso de novoooo", declarou a dançarina nos comentários.

Na imagem, as duas surgem em clima de romance aproveitando um momento de descanso e esbanjando beleza com biquínis combinando.

"Já vai voltar com o maldivas #2", brincou um seguidor; "As mais lindas do mundo inteiro", elogiou outro; "Casal de milhões", disparou outra.

CONFIRA A FOTO DE LUDMILLA E BRUNNA