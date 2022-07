Ludmilla aparece ao lado de Giovanna Lancellotti e Agatha Moreira em viagem para Ibiza

IBIZA COM AMIGOS!

A cantora Ludmilla se encontrou com Giovanna Lancellotti, Agatha Moreira e Rodrigo Simas em viagem para a Espanha

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 21h00

Nesta terça-feira, 5, após compartilhar uma série de fotos em Londres. Ludmilla (27) publicou em seu Instagram alguns cliques em Ibiza, na Espanha.

Diferente das fotos na Inglaterra, a cantora já não estava mais acompanhada da esposa Brunna Gonçalves (30).

Porém, a dona do projeto Lud sessions ao lado de Luísa Sonza (23) apareceu com as atrizes Giovanna Lancellotti (29) e Agatha Moreira (30) e o ator Rodrigo Simas (30).

Mesmo bem acompanhada dos amigos, a voz do hit Maldivas ainda revelou estar com saudades da amada. “Só faltou minha Bru”, escreveu Ludmilla na legenda da foto.

E a dançarina e ex-BBB também está sentindo falta da esposa aqui no Brasil! Brunna compartilhou um print de uma chamada de vídeo com a cantora e escreveu em seu Instagram: “Matando saudade do meu mô”.

Confira aqui imagens de Ludmilla em Ibiza !

Reprodução: Instagram