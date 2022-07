Luciano Camargo revela destino de viagem com a família

Cantor Luciano Camargo encantou ao surgir com as filhas e a esposa durante viagem

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 12h34

O cantor Luciano Camargo (49) revelou o destino da viagem em família que está fazendo durante as férias das filhas na escola.

Nesta segunda-feira, 04, o artista sertanejo compartilhou um clique com a esposa, Flávia Camargo, e com as herdeiras gêmeas, Isabella Camargo e Helena Camargo, na Disney, nos EUA, e encantou.

"Disney, se prepare pois vamos lhe usar!", falou Luciano Camargo ao surgir radiante ao lado de suas amadas no parque de diversão.

Nos comentários, não faltaram elogios para o trio. "Família linda e abençoada! Te amamos amigo", escreveu Maraisa. "Família linda", disse Ary Fontoura.

Antes de sair de viagem, Luciano Camargo mostrou como faz para manter a mulher sempre presente no palco com ele e para amenizar a saudade.

Luciano Camargo mostra foto de viagem em família; veja: