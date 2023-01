Luciana Gimenez mostra foto tirada momentos antes de acidente grave em Aspen

Apresentadora Luciana Gimenez revela últimos momentos antes de sofrer acidente esquiando nos Estados Unidos

Neste domingo, 8, a apresentadora Luciana Gimenez (53) sofreu um grave acidente durante uma viagem por Aspen, nos Estados Unidos. Então, em suas redes sociais, a famosa revelou uma última foto que tirou antes do acidente.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora publicou o último clique que fez antes de se acidentar e ser levada ao hospital às pressas. “Última foto antes”, escreveu ela, na imagem que aparece toda coberta para conseguir aguentar o frio do lugar, usando um óculos de proteção e sentada no teleférico que leva os esquiadores até o topo.

Enquanto descia, foi que aconteceu o acidente no qual Luciana acabou se machucando gravemente. Mesmo após o susto e uma cirurgia de emergência, ela está bem e acompanhada de seu filho mais velho, Lucas Jagger.

Luciana Gimenez antes do acidente - Créditos: Reprodução / Instagram



Luciana Gimenez surge de topless em banho de ducha na Bahia

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Na sexta-feira, 06, a artista abriu o seu álbum de fotos de um banho de ducha ao ar livre durante as férias em Trancoso, na Bahia.

Nas imagens, a artista surgiu de topless e escondeu a sua intimidade com as mãos enquanto se refrescava em um entardecer. “Eu juro que é a última foto em Trancoso. Despeço-me desse lugar lindo, com uma bela chuveirada”, escreveu na legenda.