Luciana Gimenez monta look casual com top decotado e arrasa

Em Portugal, Luciana Gimenez esbanjou estilo com atitude ao montar look casual ousado

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 08h59

A apresentadora Luciana Gimenez (52) encantou com novas fotos de sua viagem por Lisboa, em Portugal.

Nesta segunda-feira, 20, a famosa compartilhou cliques fazendo pose em um hotel do país europeu e chamou a atenção com o look cheio de atitude.

Usando um top decotado preto, Luciana Gimenez ostentou seu corpaço torneado com estilo. "Ah Portugal dos pastéis de Belém, vinhos e sabores, vou sentir saudades!", contou ela.

Nos comentários, a apresentadora do Superpop recebeu uma chuva de elogios. "Lindíssima", admiraram os fãs. "A cara da riqueza", falaram outros.

Ainda na última semana, Luciana Gimenez encantou ao publicar fotos da viagem ao lado do namorado, o empresário Renato Breia (34). Na ocasião, ela aproveitou para abrir seu coração e se declarar para o amado.

Luciana Gimenez esbanja estilo e boa forma em Portugal; veja: