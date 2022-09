Luciana Gimenez curte passeio romântico com o namorado na Toscana: ''Como eu amo''

Luciana Gimenez curtiu um passeio super romântico pela Toscana, na companhia de seu namorado, Renato Breia

Nesta quinta-feira, 1, Luciana Gimenez (52) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado do namorado, Renato Breia, durante um passeio pela Toscana, na Itália.

A apresentadora publicou uma foto onde aparece coladinha com o amado, enquanto eles admiravam uma linda vista da cidade, usando looks elegantes e confortáveis.

Em outros registros, a musa ainda exibiu com detalhes o look que escolheu para a ocasião, usando um vestido branco, com uma sandália rosa neon e um chapéu, com uma fita rosa de enfeite.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Como eu amo a Toscana!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeição!", disse um. "Casal lindo!", falou outro. "Lindos em um cenário que lhes faz jus!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de Luciana Gimenez curtindo um passeio romântico pela Toscana, ao lado do namorado:

