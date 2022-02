Luan Santana mostra vista paradisíaca do seu quarto de hotel no Caribe

Em St. Barth com a namorada, Luan Santana exibe vista de hotel de tirar o fôlego

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 12h27

Luan Santana (30) esbanjou luxo nesta quinta-feira, 17, ao mostrar mais da sua viagem para a ilha de St.Barth no Caribe.

Na companhia da namorada, Izabela Cunha (25), o cantor está curtindo dias de descanso no local paradisíaco e desta vez resolveu exibir o seu quarto de hotel.

No feed do Instagram, o artista exibiu a vista de tirar o fôlego logo assim que o casal sai pela porta do cômodo.

"Estadia incrível aqui em St Barth!", escreveu ele na legenda da publicação.

Ainda na viagem, Luan Santana e Izabela Cunha aproveitaram uma noite super romântica em um restaurante local da ilha.

CONFIRA O VÍDEO DE LUAN SANTANA NO CARIBE