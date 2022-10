Luan Santana exibe boa forma em novas fotos nos Estados Unidos

O cantor Luan Santana exibiu os braços musculosos em fotos onde apareceu usando regata durante viagem aos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 16h19

Nesta segunda-feira, 3, Luan Santana deixou os fãs babando ao publicar em seu Instagram algumas fotos de sua viagem aos Estados Unidos.

O cantor exibiu boa forma e apareceu mostrando os braços musculosos em um look composto por camiseta regata preta e uma calça da mesma cor.

O noivo deIzabela Cunha apareceu posando dentro de uma van na cidade de Los Angeles nos Estados Unidos.

Nos comentários, os fãs do cantor adoraram a postagem e fizeram chover elogios! “O que essa obra de arte está fazendo fora do museu?”, brincou uma seguidora. E outra fã comentou: “Meu Deus você é perfeito demais”.

“Coisinha mais linda”, elogiou outra fã. E outra admiradora de Luan ainda escreveu: “Lindo e maravilhoso, te amo e admiro demais, meu príncipe”.

Mais fotos!

Na semana passada, Luan levou seus fãs à loucura publicando outras fotos de seu passeio pelos Estados Unidos.

O cantor apareceu posando e esbanjando beleza no Píer de Santa Mônica com camiseta branca e bermuda branca com estampa colorida.