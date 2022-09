Luan Santana esbanja beleza em fotos nos Estados Unidos

O cantor Luan Santana apareceu sorridente e esbanjando beleza no píer de Santa Mônica nos Estados Unidos em fotos publicadas nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 20h10

Nesta sexta-feira, 30, Luan Santana deixou os fãs babando ao posar para algumas fotos nos Estados Unidos.

O cantor apareceu no píer de Santa Mônica nos Estados Unidos vestindo uma camiseta branca e uma bermuda branca com estampa colorida.

“cê acha que eu não sei, que você tá acompanhando a minha vida toda nesse celular”, parafraseou sua música “Solteirou” na legenda.

Nos comentários, os fãs do cantor fizeram chover elogios com as fotos publicadas no Instagram de Luan. “Eu acho que vi um gatinho”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Tão lindo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Pet!

Na última quarta-feira, 28, Luan compartilhou em seu Instagram alguns cliques ao lado de sua cachorrinha Sky e sua noiva Izabela Cunha.

O cantor apareceu em um campo de futebol com uma bola brincando com sua pet Sky, de olhos azuis. Izabela apareceu em duas fotos ao lado do amado e segurando o pet.