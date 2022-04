Luan Santana e Izabela Cunha curtem clima de romance no Mato Grosso do Sul

Luan Santana e Izabela Cunha curtiram um momento romântico durante uma visita que fizeram para o Mato Grosso do Sul

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 19h50

Nesta quarta-feira, 27, Izabela Cunha decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu com o namorado, Luan Santana(31), durante uma viagem que eles estão fazendo por Mato Grosso do Sul.

A musa do cantor sertanejo publicou uma série de cliques onde ela aparece ao lado do amado, curtindo um lindo pôr do sol em meio a natureza. Iza ainda mostrou um clique ao lado da família do cantor.

Na legenda, ela se derreteu pelo momento: "Conhecendo Jaraguari! MS você é lindo!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Meus amores!", disse um. "Lindos demais!", falou outro. "Casal de milhões!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques românticos que Luana Santana fez ao lado da namorada, Izabela Cunha: