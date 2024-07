Lexa faz viagem em família para Santiago, com Ricardo Vianna e sua filha

A cantora Lexa compartilhou nesta quarta-feira, 10, um passeio acompanhada da família aproveitando uma viagem para o Chile

Nesta quarta-feira, 10, Lexa e Ricardo Vianna estão curtindo as férias e fazendo mais uma viagem. O casal compartilhou com seus seguidores alguns registros do momento em família aproveitando as férias em Santiago, no Chile.

Dessa vez, o casal está acompanhado da pequena Cecília, de 9 anos. Nos Stories de seu Instagram, o ator contou para onde os três estavam indo, com uma foto de um passeio privativo pelo lugar.

Já em seu Instagram a cantora postou um vídeo em um safari: ‘Rainha em viver coisas aleatórias. Hoje foi dia de Safari!’, brincou ela. Os fãs da cantora se impressionaram com a nova aventura e encheram os comentários da publicação.

“Ô minha Lexa, para de assustar seus fãs com suas aventuras, ainda não se acostumamos, é cada susto mulher. Te amamos!”, escreveu uma, “Amei a ideia de enjaular os humanos, já que são eles os intrusos. Maravilhosooo, uma experiência única e emocionante”, exclamou outra, “Você é uma rainha, em tudo!”, disse uma terceira.

Lexa abre o jogo e revela se tem planos de ser mãe

Recentemente Lexa abriu o jogo sobre sua relação com o ator Ricardo Vianna. Em conversa com um repórter do portal LeoDias, ela também contou que eles já planejam ter um herdeiro.

A famosa se mostrou aberta a essa nova fase, apesar de ainda estar focada em seus projetos atuais. “Eu acho que vai ser uma fase diferente na minha vida, não sei se agora, mas eu estou curtindo cada processo. Estou trabalhando, vou lançar um álbum novo, então eu estou com a minha energia toda focada nisso, mas não acho que vai demorar tanto tempo”, adiantou.

Ao ser questionada sobre como concilia trabalho e lazer, Lexa disse que é importante priorizar a diversão e o descanso. “Sempre me cobrei muito, da minha vida, de carreira, e de um tempo pra cá eu venho também priorizando a parte de curtir tudo isso. A gente vai se acumulando de trabalho, vai ficando estressado, eu vi que eu estava mais estressada que o normal, eu falei, ‘eu preciso parar, respirar, preciso viajar, curtir um pouco, porque senão não faz sentido’”, desabafou.