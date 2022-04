Lexa faz cliques deslumbrantes ao curtir passeio pela Times Square, em Nova York

Lexa postou uma série de cliques deslumbrantes enquanto curtia um passeio pela Times Square, em Nova York

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 16h37

Nesta sexta-feira, 15, Lexa (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi o seu passeio pela Times Square, durante a viagem que está fazendo por Nova York.

A cantora publicou alguns cliques deslumbrantes onde ela aparece ao lado dos famosos táxis amarelos da cidade e também no centro dos tão tradicionais outdoors eletrônicos da cidade americana.

Ela ainda mostrou com detalhes o look arrasador que escolheu para o momento, com um top verde, combinando com um casaco no mesmo tom, além de uma calça jeans, um tênis branco, um óculos de sol e uma bolsa prateada.

Na legenda, ela escreveu: "Qual foto 1, 2 ou 3? Ontem foi dia de Times Square e Broadway".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Gata demais!", falou outro. "Poderosa!", escreveu ainda um terceiro.

Confira os cliques de Lexa curtindo a Times Square, em Nova York: