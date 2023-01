Lexa conta perrengue durante manhã de esqui: "Queima"

A cantora Lexa, que está na França com as amigas, mostrou a realidade de praticar o esporte

A cantora Lexa (27) compartilhou vídeos de mais uma manhã de ski na França, nesta quinta-feira, 05, mas decidiu contar um perrengue que está enfrentando para praticar o esporte de neve.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Lexa apareceu cansada e disse: "Parei um pouco agora, já desci duas vezes. Preciso descansar, porque o pé queima, gente. Quem já esquiou sabe. Queima canela também". Apesar disso, comentou: "Estou amando".

Ela ainda falou sobre o seu retorno ao Brasil: "Eu vou voltar logo para o apê, para o Brasil. O pessoal não está comigo porque nunca esquiaram, fora a Anitta. Então como eu já tenho mais noção, estou descendo sozinha (...). Já desci a pista devagarzinho, aprendendo, mas essa é a primeira vez que desço a montanha completa".

Lexa está em Courchevel, uma estação de esqui localizada em Saboia, nos Alpes Franceses. A artista, que recentemente reatou o seu relacionamento com Mc Guimê (30), está curtindo as férias com as amigas: Bianca Andrade (28), Juliette (33), Anitta (29) e Gabi Lopes (28).

De acordo com a famosa, a viagem já estava marcada há tempos e o marido não conseguiu acompanhá-la porque está fazendo campanhas publicitárias em São Paulo.

Mãe de Lexa se pronuncia após notícia de que a filha reatou com MC Guimê

Lexa e Mc Guimê ficaram dois meses separados, mas já reataram o casamento e estão felizes da vida. Tanto que a mãe dela, Darlin Ferrattry, não escondeu a sua alegria ao ver o novo status de relacionamento da filha.

Nas redes sociais, a mãe de Lexa se pronunciou sobre a reconciliação da filha e demonstrou que dá todo o seu apoio. Ela mostrou um vídeo com fotos dos dois pombinhos e comemorou a novidade.

“Amores da minha vida, meu coração está em festa! Deus ouviu as minhas preces”, disse.