Leandra Leal compartilha fotos inéditas com a filha e o namorado na Bahia

A atriz Leandra Leal relembrou lindos registros com a filha, o namorado, e os amigos durante uma viagem para a Bahia

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 17h54

Nesta quarta-feira, 17, Leandra Leal (39) compartilhou com os seguidores fotos inéditas da viagem para a Bahia na companhia da filha, do namorado e dos amigos, e lamentou de saudade do local.

Em um vídeo, a atriz resgou fotos com a herdeira, Julia (8), o amado Guilherme Burgos, e entre os amigos estavam Sophie Charlotte.

"Saudade da Bahia e dos amigos maravilhosos", escreveu ela na legenda da publicação.

Além de passeios turísticos e muita diversão, a viagem também celebrou o aniversário de 8 anos de Julia, que ganhou uma festinha temática na companhia de todos.

Recentemente, Leandra Leal celebrou o Dia dos Avós com uma homenagem para a mãe, Angela Leal e exibiu uma foto nova ao lado da matriarca e da filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!