Larissa Manoela surge esbanjando beleza e alegria em Orlando

A atriz Larissa Manoela recebeu chuva de elogios ao surgir esbanjando beleza e alegria em vídeo gravado em Orlando nos Estados Unidos

Nesta segunda-feira, 6, Larissa Manoela (21) encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo gravado em Orlando, Estados Unidos.

No clipe, a atriz aparecia vestindo uma blusa de manga cumprida rosa com um cropped jeans por cima, que combinava com a calça jeans com brilhantes que ela usava. Para completar o look, Larissa vestia uma tiara com as orelhas do personagem Mickey Mouse.

“Nova semana, novos sonhos e desafios! Uma nova oportunidade pra ser feliz”, escreveu a noiva de André Luiz Frambach (25) na legenda do post.

Nos comentários, André Luiz marcou presença e fez uma declaração romântica para a amada: “Bora viver meu amor! Bora ser feliz! Bora realizar nossos sonhos! Bora construir nossa família. Te amo”. E a amiga de Larissa, Maisa Silva elogiou: “Princesa”.

Os fãs da artista também adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários! “Linda”, comentou uma seguidora. E outro fã elogiou: “Sempre maravilhosa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Uau!

Na semana passada, Larissa Manoela deixou seus seguidores babando ao compartilhar fotos apenas de biquíni.

A atriz surgiu com os pés na areia com um biquíni azul, esbanjando boa forma e alegria curtindo o dia ensolarado no Rio de Janeiro.