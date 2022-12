Larissa Manoela surge agarradinha com André Luiz Frambach em Noronha: ''Modo férias on''

Atriz Larissa Manoela faz viagem de férias com o namorado, André Luiz Frambach, para Fernando de Noronha

A atriz Larissa Manoela (21) desembarcou em Fernando de Noronha na quinta-feira, 15, na companhia do namorado, André Luiz Frambach (25)!

Aproveitando dias de descanso em clima de romance, a artista contou que o casal vai passar um tempo no arquipélago em Pernambuco. Em sue perfil no Instagram, ela compartilhou os primeiros cliques no cenário paradisíaco em que aparecem na praia.

Nas imagens, Larissa surgiu se divertindo com o amado e coladinhos. Ela apostou em um biquíni fininho vermelho e cavado. "Chegamos Noronha! Mais uma viagem especial ao lado do meu amor! Agora: MODO FÉRIAS ON", disse a jovem em publicação. "NORONHE-SE", escreveu ainda em outro post com série de fotos.

Frambach também celebrou o momento na web. "Que emoção estar aqui, realizando mais um sonho do seu lado! Obrigado por tanto e por tudo", declarou o ator de Cara e Coragem.

Confira as fotos de Larissa Manoela e André Luiz Frambach:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

Larissa Manoela ganha homenagem de André Luiz Frambach

Recentemente, André Luiz Frambach emocionou a internet ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem à sua namorada, Larissa Manoela. A atriz e cantora fez uma performance nesta terça-feira, 13, em um navio usando um look brilhante e luxuoso.

O ator de “Cara e Coragem” compartilhou uma linda foto do casal dando um abraço apertado e um vídeo de Larissa se apresentando no palco. “Eu sou muito mais você meu amor! Como foi lindo te ver no palco, como é lindo te ver todos os dias na real, ver o quanto você brilha, o quanto você é feliz independentemente do que está a sua volta, você emana luz e felicidade acima de qualquer coisa! Você é luz”, começou dizendo André.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!