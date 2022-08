Larissa Manoela turista pelas ruas da Itália e recebe declaração do namorado: ''Obra de arte''

De férias, atriz Larissa Manoela abre álbum de fotos por Florença, na Itália, e recebe declaração divertida do namorado

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 10h43

Desde o início do mês, a atriz Larissa Manoela (21) está curtindo férias em lugares mágicos pela Itália após um longo período de gravações com a novela Além da Ilusão (TV Globo). Desta vez, ela e os pais aproveitaram o dia em Florença, capital da região Toscana.

O carrossel de registros, compartilhados no Instagram da cantora, mostra ela conhecendo os famosos museus do local, as paisagens noturnas cobertos pela maré e claro, as comidas e bebidas locais. Sem deixar o estilo de lado, a artista também provou que está por dentro da moda.

"Florença, muito obrigada pelos dias, até mais", escreveu ela ao compartilhar o registro.

Sem deixar o romantismo de lado, o namorado da atriz, o ator André Luiz Frambach (25), fez diversos comentários na postagem. “Toda na paleta!”, brincou ele."Ainda continuo achando você a mais bonita obra de arte. Mas as outras são lindas também", continuou o ator de Cara e Coragem.

Atualmente, Larissa Manoela está no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo, que está na reta final. A trama chegará ao fim neste mês de agosto e as gravações já chegaram ao fim. Tanto que a atriz já mudou o visual. Ela se despediu do cabelo ruivo da personagem Isadora e aderiu ao visual com os fios castanhos e colocou megahair.

Larissa Manoela abre álbum de fotos por Florença, na Itália, e recebe declaração divertida do namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

LARISSA MANOELA POSTA FOTOS INÉDITAS COM RAFA VITTI EM 'ALÉM DA ILUSÃO':

Apesar de estar de férias na Itália, a atriz Larissa Manoela (21) continua tirando um tempinho para compartilhar registros dos bastidores da última fase da novela Além da Ilusão (TV Globo). A atriz posou com o ator Rafael Vitti (26), onde eles aparecem caracterizados como "velhinhos".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!