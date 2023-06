Larissa Manoela renova energias ao caminhar no Central Park, em Nova York

Atriz Larissa Manoela aproveita estadia nos Estados Unidos para se exercitar no Central Park

Nesta segunda-feira, 19, a atriz Larissa Manoela decidiu causar inveja em seus seguidores! Aproveitando sua estadia na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América, a famosa fez uma caminhada pelo famoso Central Park, um dos pontos turísticos mais desejados do destino norte-americano.

“Good morning, NY” (Bom dia, NY), escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Larissa aparece posando e dando uma corridinha pelo parque mais famoso do mundo.

Além disso, a atriz decidiu mostrar para seus mais de milhões de seguidores alguns animais que encontrou durante o percurso. Larissa se deparou com um pardal e um esquilo, que ela mesmo chamou de Alvin, fazendo referência ao personagem do aclamado filme Alvin e os Esquilos.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a atriz. “Bom dia, todos os dias com você. Te amoooo”, desejou o ator e noivo de Lari, André Luiz Frambach. “Você é linda até correndo, mulher. Como pode?”, se perguntou uma outra internauta. “Sou muito feliz por ter você na minha vida”, exaltou uma página de fã clube da famosa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Larissa Manoela.

