Larissa Manoela e namorado veem tubarões em viagem por Fernando de Noronha

Atriz Larissa Manoela e ator André Luiz Frambach estão aproveitando viagem romântica por arquipélago

Os atores Larissa Manoela (21) e André Luiz Frambach (25) estão aproveitando uma viagem e tanto pelo arquipélago de Fernando de Noronha! Nesta sexta-feira, 16, os pombinhos apareceram fazendo um tour super romântico para encontrar tubarões, mostrando tudo pelas redes sociais.

Durante o passeio, feito com a ajuda de um guia especializado, a atriz até brincou e tentou dançar a coreografia viralizada da música “Tubarão, te amo”. Nas imagens gravadas pelo ator em seu perfil oficial no Instagram, pode-se ver pequenos tubarões nadando nas águas lindas de Noronha.

Após o lindo passeio em um dia ensolarado, André ainda aproveitou para se declarar para a namorada. “Que dia especial! Que ilha paradisíaca, que energia que tem isso aqui. Uma biodiversidade, uma natureza sem igual, e tem gente que ainda acha o Brasil 'pouco'... E esse foi apenas o nosso dia dois aqui. Ainda tem muita coisa! Larissa, te amo muito, meu sorvetinho! Que delícia estar realizando um sonho em conjunto”, escreveu.

Veja o momento em que Larissa Manoela e André Luiz Frambach encontram tubarões em Fernando de Noronha:

André Luiz Frambach mostra encontro com tubarões - Créditos: Reprodução / Instagram



Larissa Manoela ganha homenagem de André Luiz Frambach

Recentemente, André Luiz Frambach emocionou a internet ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem à sua namorada, Larissa Manoela. A atriz e cantora fez uma performance nesta terça-feira, 13, em um navio usando um look brilhante e luxuoso.

O ator de “Cara e Coragem” compartilhou uma linda foto do casal dando um abraço apertado e um vídeo de Larissa se apresentando no palco. “Eu sou muito mais você meu amor! Como foi lindo te ver no palco, como é lindo te ver todos os dias na real, ver o quanto você brilha, o quanto você é feliz independentemente do que está a sua volta, você emana luz e felicidade acima de qualquer coisa! Você é luz”, começou dizendo André.