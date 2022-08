Larissa Manoela desembarca na Itália e faz sua primeira refeição típica no país: ''Cheguei e que tô comendo''

Larissa Manoela exibiu a primeira refeição típica que fez após desembarcar Itália ao lado de sua família

Nesta quarta-feira, 3, Larissa Manoela (21) decidiu usar suas redes sociais para exibir como estão sendo os seus primeiros momentos em Roma, na Itália.

A atriz publicou uma sequência de fotos onde aparece em um restaurante típico do país, comendo sua primeira refeição em solo italiano, degustando um delicioso macarrão e alguns drinks, acompanhada de seu pai, Gilberto.

A morena ainda apostou em um look estiloso para a ocasião, usando um vestido vermelho estampado, combinando com uma maquiagem arrasadora e uma série de acessórios prateados.

Na legenda, ela escreveu: "Primo giorno di vacanza in Italia. Roma sono arrivato mangiando perché so che è buono! Legenda italiana porque sabe-se lá quando vou ter outra oportunidade e nela nada mais digo que cheguei e que tô comendo. FIM. (do começo)".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Gata!", falou outro. "Sua linda!", escreveu ainda um terceiro.

André Luiz Franbach (25), namorado de Larissa, também não se aguentou e deixou seus elogios para a amada: "Não consigo olhar pra beleza da Itália porque me perdi na sua. Preciso nem de tradução pra saber que você é linda, que eu te amo muito, que estou com muita saudade já e que tô muito feliz por vocês".

Confira as fotos de Larissa Manoela fazendo sua primeira refeição típica que fez para a Itália:

