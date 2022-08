Larissa Manoela deixa prova de amor com o nome do namorado em ponto turístico na Itália

Em Verona, Larissa Manoela surpreende ao deixar cadeado com nome de André Luiz Frambach na casa de Julieta

Larissa Manoela (21) está muito apaixonada por André Luiz Frambach (25) e faz questão de demonstrar! Nesta terça-feira, 16, a atriz visitou a Casa de Julieta, em Verano, na Itália, e deixou uma bela prova de amor.

Em uma grade, a artista colocou um cadeado com o seu nome e o do amado, no ponto turístico na cidade que originou a história de Romeu e Julieta.

"Deixando a gente aqui", escreveu na legenda de um vídeo onde ela fecha o cadeado ao lado de outros casais.

Em um outro registro, Lari posa com a estátua de Julieta. "Há um conto que conta hahahah que para se ter sorte no amor tem que encostar nos seis da estátua de Julieta! Sendo assim...", declarou ela.

Larissa Manoela turista pelas ruas da Itália e recebe declaração do namorado

Desde o início do mês, a atriz Larissa Manoela está curtindo férias em lugares mágicos pela Itália após um longo período de gravações com a novela Além da Ilusão (TV Globo). E durante o passeio por Toscana, ela recebeu uma declaração do namorado, André Luiz Frambach.

