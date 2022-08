Larissa Manoela chega em Roma e compartilha fotos no Coliseu

A atriz Larissa Manoela compartilhou fotos da sua viagem para a capital italiana e ainda posou em frente ao Coliseu

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 21h49

Na noite desta quinta-feira, 4, Larissa Manoela (21) compartilhou em seu Instagram algumas fotos de sua chegada em grande estilo na cidade de Roma.

A atriz publicou diversos cliques em frente ao Coliseu e ainda apareceu abraçada com sua mãe Silvana em uma das fotos.

“Oficialmente em Roma, que energia”, escreveu a intérprete de Isadora na novela “Além da Ilusão” da Rede Globo.

O namorado de Larissa, André Luiz Frambach (25), se declarou para a amada nos comentários das fotos. “Roma está mais iluminada! Em relação a isso eu dou certeza”, escreveu o ator.

O intérprete de Rico na novela Cara e Coragem ainda escreveu: “Temos uma obra de arte tirando foto com o Coliseu”.

Maisa Silva (20) também marcou presença nos comentários da publicação e escreveu: “Amoree”. E a colega de Larissa na novela Além da Ilusão, Caroline Dallarosa comentou: “Te amo tanto! Você é linda e a Itália também! Volta logo”.

Encontro poderoso!

Ainda nesta quinta-feira, 4, a atriz mirim Vittoria Tosi compartilhou um clique ao lado de André Luiz Frambach, Larissa Manoela e Maisa Silva.

O casal se encontrou com Maisa na gravação do DVD do álbum Numanice 2 da cantora Ludmilla (27) no Rio de Janeiro. Porém, o trio não chegou a tirar fotos juntos.